Ora l’Intelligenza artificiale è a corto di dati per crescere Ma l’ex a d di Google | Prima o poi dovremo spegnerla

Ilya Sutskever, uno dei creatori di ChatGpt, è preoccupato. “sta esaurendo il carburante che le consente di imitare la creatività umana e di esprimersi come una persona in carne e ossa: i”, ha affermato nel corso di una conferenza di settore. Come ha spiegato Sutskever, i sistemi di intelligenzaimparano a comprendere e generare linguaggio analizzando enormi quantità di testo, più ia disposizione aumentano e la potenza di calcolo cresce, più i sistemi migliorano.Ora però siamo arrivati ad un punto in cui i computer impegnati in queste operazioni sono così tanti e così potenti che le informazioni di cui si “nutrono” non bastano più. “Abbiamo raggiunto il picco deidisponibili e non ce ne saranno più” ha detto Sutskever. Questa situazione, secondo l’esperto, è paragonabile a quella dei combustibili fossili, anch’essi limitati: isono “il carburante del” e il loro esaurimento rischia di mettere in crisi l’intero sistema di crescita che ha caratterizzato l’ultima rivoluzione tecnologica.