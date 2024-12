Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano ko: ad Atene il Panathinaikos domina

-EA7 EMPORIO ARMANI103-74 38-15; 62-40; 79-60: Kalaitzkis 7, Brown 2, Sloukas 9, Osman 2, Samodurov, Grant 12, Nunn 39, Lessort 8, Antetokoumnpo ne, Hernangomez 6, Mitoglou 8, Yurtseven 9. All. Ataman: Dimitijevic 15, Mannion 11, Bolmaro ne, Brooks 2, LeDay 6, Ricci, Flaccadori 2, Diop, Shields 11, Mirotic 16, Gillespie 5. All. Messina(Grecia), 17 dicembre 2024 - Non regge l'onda dell'che interrompe la serie di 6 successi di fila perdendo ad Oaka con un netto 103-74 I biancorossi patiscono sin dall'inizio e non riescono mai veramente ad entrare nella partita, così si ferma la corsa dei milanesi, ma è una sconfitta che ci può stare con i campioni d'Europa in carica in crisi di risultati, non fosse per le proporzioni davvero giganti.