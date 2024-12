Mistermovie.it - Mister Movie | 28 Giorni Dopo torna in Streaming dopo il successo del Trailer di 28 Anni Dopo

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il grande ritorno di 28per le festività natalizieclass="wp-block-heading">Sony ha deciso di regalare ai fan del cinema horror un dono speciale per le feste: 28, il film cult diretto da Danny Boyle, sarà finalmente disponibile per l’acquisto e il noleggio digitale a partire dal 18 dicembre. Questa notizia arrivail travolgentedeldi 28, il terzo capitolo della saga, che ha raggiunto numeri record di visualizzazioni in tutto il mondo.Il film del 2002, amatissimo dai fan del genere zombie, non è mai stato disponibile su piattaforme dia causa di complessi problemi legati ai diritti, e le edizioni fisiche sono ormai introvabili. La decisione di Sony di distribuirlo digitalmente permette così di riscoprire questa pietra miliare dell’horror, proprio in vista del debutto del sequel atteso per giugno 2025.