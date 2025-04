Sport.quotidiano.net - Blacks Faenza sconfitti in casa dalla Bakery Piacenza: playoff ancora possibili

7383: Poletti 22, Calbini 15, Vico 3, Camparevic ne, Poggi 5, Bendandi ne, Magagnoli 2, Ammannato, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 13. All.: Garelli: Naoni 16, Perin 12, Morvillo, Longo 8, Zoccoletti 15, Blair 4, Fea 1, Chiti 5, Lanzi 9, Taddeo 13. All.: Salvemini Arbitri: Scarfò - Riggio Note. Parziali: 19-25; 37-41; 57-57. Tiri da 2:: 18/45,: 20/39; tiri da tre:: 7/22,: 11/25; tiri liberi:: 16/25,: 19/18; Rimbalzi totali:: 43,: 36. Usciti per falli: Magagnoli e Chiti Pesantissimo scivolonelingo dei. "Non ha funzionato nulla o quasi" ha dichiarato Garelli in conferenza stampa ed è la fotografia del match.ha approcciato male alla partita, ha sbagliato in attacco e in difesa ed è stata troppo nervosa, giocando una delle peggiori gare della stagione.