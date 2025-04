Udine Rimini Sfida Cruciale per la Promozione Diretta in Serie A

Udine-Rimini vale la Promozione Diretta in A, per i friulani, e l’avvicinamento a -2, per i biancorossi. Vale tanto ed è un po’ come vedere i due migliori pesi massimi in circolazione che si Sfidano guardandosi negli occhi. Nel tempio intitolato a Primo Carnera, pieno oltre l’immaginabile e coi festoni già appesi. RivieraBanca, quei festoni, li vuole togliere dal soffitto. Vuole tornare in Riviera con uno scalpo eccellente, la squadra di Sandro Dell’Agnello. Per tenere viva la fiammella Promozione ancora per un po’. "Noi ci proveremo, vogliamo vincere – dichiara il capoallenatore della Rinascita –. Loro sono pronti a far festa e questo è il miglior stimolo possibile a far bene. Giocare in un palazzetto pieno contro una squadra forte non può che caricarti al massimo". Sport.quotidiano.net - Udine-Rimini: Sfida Cruciale per la Promozione Diretta in Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net È il giorno che vale un’intera regular season, in cui si decide tanto di questo campionato.vale lain A, per i friulani, e l’avvicinamento a -2, per i biancorossi. Vale tanto ed è un po’ come vedere i due migliori pesi massimi in circolazione che sino guardandosi negli occhi. Nel tempio intitolato a Primo Carnera, pieno oltre l’immaginabile e coi festoni già appesi. RivieraBanca, quei festoni, li vuole togliere dal soffitto. Vuole tornare in Riviera con uno scalpo eccellente, la squadra di Sandro Dell’Agnello. Per tenere viva la fiammellaancora per un po’. "Noi ci proveremo, vogliamo vincere – dichiara il capoallenatore della Rinascita –. Loro sono pronti a far festa e questo è il miglior stimolo possibile a far bene. Giocare in un palazzetto pieno contro una squadra forte non può che caricarti al massimo".

