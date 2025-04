Allianz Milano Valsa Group Modena Sfida Cruciale per la Qualificazione Europea

Allianz Milano-Valsa Group Modena in programma stasera alle ore 18 all'Allianz Cloud è un match dal fascino sempre alto, che ai gialloblù evoca dolci ricordi: il 2 marzo, nell'ultima giornata di regular season combaciata con l'addio ufficiale al volley giocato di Matteo Piano (che però sarà regolarmente in rosa al fischio d'inizio), i gialloblù avevano dominato dall'inizio alla fine, giocando forse la loro miglior pallavolo stagionale, liberi da pensieri di classifica, da calcoli e da pressioni. Di contro Milano era sembrata col fiato decisamente corto e la formazione di Roberto Piazza forse non si è ancora del tutto ripresa.

