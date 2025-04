Domenica In chi sono gli ospiti della puntata in onda domenica 13 aprile 2025 su Rai 1

ospiti che parteciperanno alla nuova puntata del programma domenicale Rai condotto da Mara Venier. Torna oggi su Rai 1 dalle ore 14.00 il consueto appuntamento domenicale con il programma condotto da Mara Venier, domenica In, al quale parteciperanno moltissimi ospiti pronti ad essere intervistati. Ecco i nomi di tutti i personaggi dello spettacolo che si siederanno davanti alla conduttrice nel salotto di Rai 1 nel pomeriggio per tenere compagnia agli affezionati spettatori. Gli ospiti di domenica In Roby Facchinetti, storico tastierista dei Pooh, sarà il primo ospite del programma su Rai 1 e Rai Italia per presentare il suo nuovo progetto musicale, dal titolo Parsifal: l'uomo delle stelle. Facchinetti si esibirà anche con il .

Il quotidiano dilei.it ha riportato che: Anticipazioni Domenica In 13 aprile: tra gli ospiti Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e tanti altri - Musica, spettacolo e confidenze al centro della nuova puntata di Domenica In con Mara Venier in onda domenica 13 aprile ...

Da quanto emerge da msn.com: Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata di domenica 6 aprile 2025 su Rai 1 - Torna in onda oggi dalle 14.00 alle 17.00 su Rai 1 Domenica In, il programma principe del weekend sulla rete di stato, condotto da Mara Venier. Anche oggi, domenica 6 aprile 2025, saranno tanti gli os ...

Lo segnala msn.com: Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 13 aprile 2025 sul Nove e in streaming su discovery+ - Domenica 13 aprile 2025, a partire dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Insieme a lui, come sempre, Luciana Litti ...