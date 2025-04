Pagelle Juve Lecce i cambi sono un flop Yildiz segna un gol alla Baggio Kelly cresce – VIDEO

JuventusNews24Pagelle Juve Lecce: i cambi sono un flop, Yildiz segna un gol alla Baggio, Kelly cresce. I voti e i giudizi della redazione di Juventusnews24 – VIDEOLa Juventus contro il Lecce inanella il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila casalinga, che le permette di salire a quota 59 punti in classifica e di avere la certezza di chiudere la giornata tra le prime quattro posizioni.Tante le note positive in casa bianconera: dal gol e l’ottima prestazione di Yildiz a un Kelly certamente più in crescita rispetto alle ultime. Male invece i cambi di Tudor, che non incidono a dovere.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Pagelle Juve Lecce: i cambi sono un flop, Yildiz segna un gol alla Baggio, Kelly cresce – VIDEO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: iunun gol. I voti e i giudizi della redazione dintusnews24 –Lantus contro ilinanella il terzo risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila casalinga, che le permette di salire a quota 59 punti in classifica e di avere la certezza di chiudere la giornata tra le prime quattro posizioni.Tante le note positive in casa bianconera: dal gol e l’ottima prestazione dia uncertamente più in crescita rispetto alle ultime. Male invece idi Tudor, che non incidono a dovere.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-LECCE 2-1 : Tudor Re Mida - Koopmeiners in gol e Yildiz nella storia

Pagelle Juve Lecce Primavera : TOP e FLOP a fine primo tempo

Pagelle Juve Lecce : TOP E FLOP dopo il primo tempo

Ne parlano su altre fonti Juve-Lecce, le pagelle: Yildiz destro poetico, 7,5. Pierotti non pervenuto, 5. Le pagelle di Juventus-Lecce: finalmente Koopmeiners e Vlahovic. Gaspar in confusione. Juventus-Lecce 2-1, gol e highlights: decidono Koopmeiners e Yildiz. La Juve domina per 87', ma che paura nel finale: è 2-1 al Lecce. Juventus-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: la cura Tudor funziona, tranne sui piazzati. PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-LECCE 2-1: Tudor Re Mida, Koopmeiners in gol e Yildiz nella storia.

Come riportato da msn.com: Juventus-Lecce, le pagelle di CM: Koopmeiners è tornato, Vlahovic uomo assist. Krstovic si ferma al palo - JUVENTUS-LECCE 2-1 PAGELLE JUVENTUS DI GREGORIO 6.5 C`è la doppia occasione di Krstovic, e c`è la sua parata. Sicura. Sul primo palo. A togliere un po` di pa.

Ne dà notizia fantacalcio.it: La Juve domina per 87', ma che paura nel finale: è 2-1 al Lecce - Il 2-1 però arriva al minuto numero 88, con la girata aerea di Baschirotto. Finale vissuto con più di qualche tensione per la Juventus, che stringe i denti al termine di una gara dominata per 87'. La ...

Stando a quanto scrive msn.com: Juventus-Lecce 2-1, le pagelle: Vlahovic (7) versione assist-man, Koopmeiners (7) ritrovato, Yildiz (7) chirurgico - La Juventus vince 2-1 in casa contro il Lecce grazie ai gol di Koopmeiners e Yildiz, entrambi su assist di Vlahovic in versione rifinitore.