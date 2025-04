Inzaghi il mister dell’Inter durissimo in conferenza risponde così alla frecciata sul Bayern

Inzaghi tira fuori gli artigli, il mister dell'Inter non usa mezzi giri di parole, ecco come ha risposto alla frecciata, c'entra il Bayern Monaco, le parole Tra i tanti temi in edicola relativi alla splendida vittoria per 3-1 dell'Inter di Simone Inzaghi ottenuta ieri contro il Cagliari, c'è anche – per non dire soprattutto – spazio ad una risposta che il mister dei nerazzurri ha dato ad una domanda che gli è stata posta nella conferenza stampa post match. Si tratta in modo particolare delle ultime dichiarazioni di Kane e Kompany, secondo l'attaccante e il mister del Bayern i nerazzurri avrebbero esultato troppo dopo il successo nella gara di andata di Champions League.KANE E KOMPANY HANNO DETTO CHE L'INTER HA FESTEGGIATO TROPPO DOPO L'ANDATA – «Come ho reagito? Non lo sapevo.

