Trento e Renate pareggiano 0 0 al Briamasco e si qualificano ai playoff

Trento e Renate non si fanno male, anzi. Lo 0-0 finale del Briamasco porta il punto che serviva a entrambe a centrare la matematica qualificazione ai playoff. Il quarto posto, per ora, passa in secondo piano, meglio mettere in saccoccia la certezza della post-season, poi si vedrà. Dopo il ko interno contro la Triestina, il Renate torna così a muovere la classifica, per il Trento invece è il primo pareggio dopo tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Cronaca. L’unica modifica sostanziale all’undici classico in casa Renate è la sostituzione dell’indisponibile Delcarro che potrebbe saltare anche il prossimo match contro la Pergolettese. Mister Foschi (nella foto) schiera Mazzaroppi al fianco di Calì, Ghezzi corre invece a sinistra. Primo tempo combattuto con partenza più tonica del Renate, poi il Trento guadagna metri di campo ma senza mai impensierire veramente Nobile, chiamato in causa solo per interventi di ordinaria amministrazione. Sport.quotidiano.net - Trento e Renate pareggiano 0-0 al Briamasco e si qualificano ai playoff Leggi su Sport.quotidiano.net non si fanno male, anzi. Lo 0-0 finale delporta il punto che serviva a entrambe a centrare la matematica qualificazione ai. Il quarto posto, per ora, passa in secondo piano, meglio mettere in saccoccia la certezza della post-season, poi si vedrà. Dopo il ko interno contro la Triestina, iltorna così a muovere la classifica, per ilinvece è il primo pareggio dopo tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Cronaca. L’unica modifica sostanziale all’undici classico in casaè la sostituzione dell’indisponibile Delcarro che potrebbe saltare anche il prossimo match contro la Pergolettese. Mister Foschi (nella foto) schiera Mazzaroppi al fianco di Calì, Ghezzi corre invece a sinistra. Primo tempo combattuto con partenza più tonica del, poi ilguadagna metri di campo ma senza mai impensierire veramente Nobile, chiamato in causa solo per interventi di ordinaria amministrazione.

