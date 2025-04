Recensione OPPO Find N5 lo smartphone dei sogni e si piega pure

Immaginate unopieghevole che, una volta chiuso, sembra un dispositivo tradizionale. Immaginatelo più sottile di molti“normali”, costruito con materiali premium e una cura ingegneristica ai massimi livelli. Ora smettete di immaginare: questo dispositivo esiste e si chiamaN5. Non è previsto per il nostro mercato, epfa parlare di sé .L'articoloN5: lodei, e siproviene da TuttoAndroid.

