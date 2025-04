Gqitalia.it - Le nuove scarpe Asics di Lorenzo Musetti sono fatte apposta per spingere da fondocampo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.scende in campo oggi alle 12 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del prestigioso torneo di Montecarlo. Per il ventitreenne di Carrara si tratta della prima finale di un Master 1000 e, nonostante la caratura dell’avversario, le chance di portarlo a casa cieccome. Dopo aver vinto il derby contro Matteo Berrettini,ha eliminato in semifinale l’australiano Alex De Minaur con una rimonta che fa ben sperare. Tredicesima testa di serie del torneo,ha perso malamente il primo set 6-1, ma poi in lui è scattato qualcosa. Vinto il secondo set 6-4, al terzo si è arrivati sul 6-6 prima che l’italiano avesse la meglio al tie break.