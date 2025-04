Ilfattoquotidiano.it - Le auto elettriche costano troppo e la rete non reggerebbe: facciamo un calcolo per vedere se è vero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Maurizio De PalmaSpesso si sceglie un’per quanto consuma, specie in tempi di magra. Lesi scartano per prezzi alti e per l’incognita dei costi di manutenzione. Tra i detrattori c’è chi dice che se passassimo tutti all’elettrico lanonunper controllare se questo è.Sappiamo che il consumo di energia elettrica si misura in Watt per ora (Wh), e ci arrivano le bollette in Kilo Watt per ora (KWh) pari a 1000 Wh; un Mega Watt ora (MWh) vale 1000 KWh , un Giga Watt ora (GWh) vale 1000 MWh e un Tera Watt ora(TWh) vale 1000 GWh. Consideriamo in Italia circolano circa 40 milioni di(UNRAE), e che semplificando si fanno 10.000 km all’anno (realmente circa 8000) arrotondati in eccesso a 30 km al giorno.Ora quanto consuma un’elettrica? Una recente prova su strada di vari modelli elettrici ci dà una media di 6 Km per ogni KWh, il che ci porta a una stima per eccesso di 5 KWh al giorno per ognimobile.