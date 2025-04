Atalanta Bologna orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Atalanta ospita oggi, domenica 13 aprile, il Bologna nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio e ora mantiene soltanto un solo punto di vantaggio, al terzo posto, proprio dai rossoblù di Italiano, quarti e in striscia positiva dopo.

