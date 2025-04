Calciomercato Milan ore decisive per Maignan Offerta sul piatto prendere o lasciare per il giocatore

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno presentato a Mike Maignan l’Offerta definitiva per il rinnovo del contratto. prendere o lasciare Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Calciomercato Milan è entrato nella fase calda per quanto riguarda il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026 e con un ingaggio . Calcionews24.com - Calciomercato Milan, ore decisive per Maignan! Offerta sul piatto, prendere o lasciare per il giocatore Leggi su Calcionews24.com , i rossoneri hanno presentato a Mikel’definitiva per il rinnovo del contratto.Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilè entrato nella fase calda per quanto riguarda il possibile rinnovo di contratto di Mike, attualmente in scadenza nel 2026 e con un ingaggio .

