Risultati e Classifiche dei Gironi A B e C Scontri Decisivi in Vista

Girone A: Ca Gallo-Frontonese 2-0; Cantiano-Montelabbate 3-2; Carpegna-Santa Cecilia 2-0; Piandimeleto-Vadese 1-0; Pole-Vigor San Sisto 4-4; Santangiolese-Tavoleto 2-1; Vis Canavaccio-Casinina 2-1. Oggi (ore 16): Sassocorvaro-Olimpia Macerata Feltria. Classifica: Sassocorvaro 67; Olympia Macerata Feltria 58; Casinina 45; Vadese 44; Ca Gallo 43; Carpegna 42; Vis Canavaccio 38; Tavoleto, Cantiano, Piandimeleto 37; Vigor San Sisto 36; Santa Cecilia, Pole 34; Frontonese 27; Santangiolese 18; Montelabbate 7. Prossimo turno (26 aprile): Casinina-Cantiano; Santa Cecilia-Ca Gallo; Montelabbate-Piandimeleto; Olympia Macerata Feltria-Santangiolese; Tavoleto-Carpegna; Vadese-Pole; Vigor San Sisto- Frontonese; Vis Canavaccio-Sassocorvaro. Girone B: Della Rovere-Maroso Mondolfo 0-0; Gradara-Cuccurano 3-0; Hellas Pesaro-Real Mombaroccio 0-3; Ies Santa Veneranda-Fortuna Fano 2-2; Isola di Fano-Arzilla 1-2; Marottese Arcobaleno-Pian di Rose 0-0; Urbinelli-Pontesasso 0-0; V.

Risultati e Classifiche dei Gironi A - B e C : Cagliese e Fano Calcio in Vetta

