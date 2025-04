Tutti gli album dei Beatles dal peggiore al più bello

Leggi su Gqitalia.it

Se non hai ancora ascoltato tuti glidei, sappi che questo è il momento migliore per tuffarti in questa maratona. Sam Mendes ha deciso di fare le cose in grande: non uno, ma quattro film biografici sui, ognuno dedicato a un membro della band. Un progetto ambizioso che arriverà nelle sale nell'aprile del 2028 e che promette di raccontare la storia dei Fab Four da prospettive individuali, offrendo un ritratto più sfaccettato della loro leggenda musicale. Dopo mesi di speculazioni, il cast è finalmente ufficiale: Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Barry Keoghan sarà Ringo Starr, Joseph Quinn vestirà i panni di George Harrison, mentre Paul Mescal darà vita a Paul McCartney.Si tratta di un’occasione perfetta per riscoprire quello che è probabilmente il catalogo musicale più influente di sempre.