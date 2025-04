Sport.quotidiano.net - Derby infuocato: Fortitudo Bologna sfida Forlì per i playoff

Ore 20: in un’Unieuro Arena da sold out arriva la, per unsempre bollente che, quest’anno, mette in palio due punti fondamentali per la classifica. Per, infatti, un successo significherebbe mettere una seria ipoteca sui: ribaltare il 76-71 dell’andata permetterebbe ai biancorossi di portarsi sul +4 sull’ottavo posto, con il vantaggio negli scontri diretti contro tutte le possibili inseguitrici eccetto Verona. D’altra parte, per la– reduce da 2 ko consecutivi, 3 nelle ultime 5 partite – si tratta di un match importante per restare nelle prime sette e cercare di agguantare la post season senza passare dai play-in. Ad alzare la temperatura è anche il ritorno della Fossa, che ha esaurito i 450 biglietti riservati e tornerà al Palafiera dopo anni di divieti.