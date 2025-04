Amministrative in FVG seggi aperti a Pordenone Monfalcone Nimis e San Pier d’Isonzo

Il Servizio Elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia informa che i seggi sono aperti nei quattro Comuni interessati dalle elezioni Amministrative: Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d'Isonzo. Le operazioni di voto si svolgono domenica fino alle ore 22 e lunedì dalle 7 alle 22. Negli stessi orari restano attivi anche gli Uffici comunali preposti al rilascio delle tessere elettorali non ancora consegnate o dei duplicati, in caso di deterioramento, smarrimento o furto del documento originale.

