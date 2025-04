Giampaolo protesta per il rigore non dato a Krstovic contro la Juve 8220Dai è un fallo clamoroso8221

Giampaolo, allenatore del Lecce, si è lamentato per il rigore non assegnato a Krstovic contro la Juventus: "Dai, è un fallo clamoroso!". Leggi su Fanpage.it Marco, allenatore del Lecce, si è lamentato per ilnon assegnato alantus: "Dai, è unclamoroso!".

Potrebbe interessarti anche:

Lecce - Giampaolo dopo la sconfitta con l’Udinese : «Questo rigore è da arresto - vi dico questo sulla squadra»

Udinese-Lecce - la moviola : rigore generoso e manca un rosso (ma il Var non può). Giampaolo : «Decisione da arresto»

Giampaolo : «Su Krstovic c’era un rigore - fallo clamoroso - è anche il motivo per cui l’ho tolto»

Ne parlano su altre fonti Giampaolo protesta per il rigore non dato a Krstovic contro la Juve: "Dai, è un fallo clamoroso!". Giampaolo protesta contro l'arbitro di Juve-Lecce: "Non ci ha fischiato due falli netti, certe cose vanno dette". Giampaolo alza la voce: “È un fallo clamoroso. Siamo stati penalizzati”. Lecce, Giampaolo: "Il gol in apertura ha cambiato i paini. E su Krstovic era rigore". L'ira di Giampaolo: "Da arresto, non è mai rigore! Assurdo, perché il Var richiama l'arbitro?". Lecce-Udinese, moviola: per Giampaolo è un rigore da arresto, arbitro e Var flop, Runjaic spiega castigo per Lucca.

L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che: Giampaolo protesta per il rigore non dato a Krstovic contro la Juve: “Dai, è un fallo clamoroso!” - Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, si è lamentato per il rigore non assegnato a Krstovic contro la Juventus: "Dai, è un fallo clamoroso!" ...

Come indicato da msn.com: Giampaolo protesta contro l'arbitro: "Non fischiati due falli netti, certe cose vanno dette" - In casa Lecce si recrimina dopo il ko in casa della Juventus (2-1). Sono due gli episodi arbitrali contestati dai salentini: un intervento sospetto di Renato Veiga su Krstovic poco fuori dall'area di ...

Risulta da fonti di calcionews24.com che: Giampaolo: «Su Krstovic c’era un rigore, fallo clamoroso, è anche il motivo per cui l’ho tolto» - Le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai salentini in trasferta contro la Juve Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Lecce con ...