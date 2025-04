Lortica.it - Incidente notturno a San Zeno: ferito un 23enne

Alle 1:49 della notte, il servizio 118 dell’Asl Tse è intervenuto per unstradale avvenuto a San, nel comune di Arezzo. Coinvolta una sola auto. Un giovane di 23 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sul luogo dell’sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Arezzo e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.L'articoloa Sanunproviene da Arezzo News - L'Ortica.