Traffico Roma del 13 04 2025 ore 08 30

Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto domenica 13 aprile domenica delle Palme diverse le celebrazioni religiose in Vaticano e in vari quartieri della città da segnalare per questa mattina alla nuova edizione della ampie rane con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla già chiuse al Traffico le strade interessate dalla gara di percorsi di diverse linee di bus scarso il Traffico sul resto delle strade della capitale dettagli di queste ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it da Massimo peschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

