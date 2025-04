Sport.quotidiano.net - Pistoia in crisi: rischio retrocessione dopo la vittoria di Varese su Napoli

Gli anticipi di campionato trae Reggio Emilia e Scafati non hanno portato bene a, almeno per quanto riguarda la prima sfida conche è andata ad espugnare il campo diper 87-97 portandosi così a 16 punti in classifica, a +6 sui biancorossi. Un risultato che proprio non ci voleva e che mette l’Estra in una posizione decisamente delicata, a un passo dallae poco importa la sconfitta di Scafati contro Reggio (69-84).oltre alla partita di oggi (ore 13) contro Milano dovrà poi affrontare Bologna, Venezia, Cremona e Reggio Emilia. Un calendario da far tremare i polsi. Ladisuha cambiato la classifica che vede appuntoal tredicesimo posto con 16 punti,al quattordicesimo con 16 punti, Scafati al quindicesimo con 12 eultima a 10.