Empoli Napoli sfida difficile per gli azzurri tra infortuni e scelte di formazione

EmpoliAll’andata l’Empoli soprattutto nel primo tempo mise in seria difficoltà il Napoli, allora capolista, arrendendosi soltanto per un ‘rigorino’ trasformato da Kvaratskhelia e nelle ultime trasferte il Maradona ha spesso riservato grandi soddisfazioni agli azzurri. Tuttavia l’incontro di domani resta estremamente difficile tanto per la forza e la qualità dei singoli della squadra di Conte, quanto per le tante assenze che continuano a decimare gli azzurri. La scorsa settimana ha infatti sancito la fine della stagione anche per Kouame, Maleh e Zurkowski, tutti e tre operati con successo per i rispettivi infortuni, senza restituire ne Ismajli ne Anjorin, che D’Aversa spera però di avere a disposizione almeno per il successivo scontro diretto di Pasqua contro il Venezia. Di conseguenza non ci sono da aspettarsi grandi novità per quanto riguarda la formazione iniziale. Sport.quotidiano.net - Empoli-Napoli: sfida difficile per gli azzurri tra infortuni e scelte di formazione Leggi su Sport.quotidiano.net di Simone CioniAll’andata l’soprattutto nel primo tempo mise in seria difficoltà il, allora capolista, arrendendosi soltanto per un ‘rigorino’ trasformato da Kvaratskhelia e nelle ultime trasferte il Maradona ha spesso riservato grandi soddisfazioni agli. Tuttavia l’incontro di domani resta estremamentetanto per la forza e la qualità dei singoli della squadra di Conte, quanto per le tante assenze che continuano a decimare gli. La scorsa settimana ha infatti sancito la fine della stagione anche per Kouame, Maleh e Zurkowski, tutti e tre operati con successo per i rispettivi, senza restituire ne Ismajli ne Anjorin, che D’Aversa spera però di avere a disposizione almeno per il successivo scontro diretto di Pasqua contro il Venezia. Di conseguenza non ci sono da aspettarsi grandi novità per quanto riguarda lainiziale.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli - Spinazzola e Buongiorno in dubbio per la sfida all’Empoli

Calcio Napoli - Conte perde due titolari per la sfida con l’Empoli

Napoli - Conte ha scelto per la sfida con l’Empoli : ballottaggio deciso

Ne parlano su altre fonti Empoli-Napoli: sfida difficile per gli azzurri tra infortuni e scelte di formazione. Napoli-Empoli, sfida-chiave per Conte nella lotta al titolo. Pistolesi: “Periodo molto difficile per l’Empoli, Napoli come punto di partenza”. Vitale: "Il Napoli ha fatto un'affare a prenderlo a 9 milioni". D’Aversa, l’ex compagno Campolonghi: “Normale il calo dell’Empoli, ecco cosa sarà difficile scardinare”. Pucciarelli: "L'Empoli può sorprendere con le ripartenze".

Come riportato da sport.quotidiano.net: Empoli-Napoli: sfida difficile per gli azzurri tra infortuni e scelte di formazione - L'Empoli affronta il Napoli con diverse assenze. D'Aversa valuta la formazione tra infortuni e strategie per la partita.

Ne dà notizia mondonapoli.it: Da Empoli: “Periodo difficile, al Maradona in un clima di sfiducia” - Niccolò Pistolesi, giornalista di Lady Radio è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di un “Calcio alla Radio – Terzo Tempo”. Pistolesi ha parlato dell’Empoli e della situazione attuale, comm ...

Da una nota di tuttosport.com si apprende che: "Va bene perdere, speriamo non di troppo": Corsi si arrende prima del Napoli - Il presidente dell'Empoli è intervenuto per parlare della sfida contro la formazione di Conte: "Siamo un po' in difficoltà" ...