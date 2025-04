Cucine da Incubo Antonino Cannavacciulo arriva in Ciociaria per la Seconda Puntata della Nuova Stagione

Seconda Puntata di Cucine da Incubo ci aspetta oggi, domenica 13 aprile 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW. Antonino Cannavacciulo arriva a Vallecorsa, vicino a Frosinone, per aiutare il ristorante Il Mulino.

Ne parlano su altre fonti "Cucine da Incubo" fa tappa in Ciociaria. Ecco dove. Sorpresa nel pinerolese, Antonino Cannavacciuolo al mercato e al ristorante per Cucine da Incubo. Antonino Cannavacciuolo porta Cucine da incubo 2024 a Pavia per l'ultima puntata: anticipazioni del 4 luglio. "Cucina da Incubo": chef Cannavacciuolo sceglie Torre Flavia per alcune scene del format. Menu firmato Antonino Cannavacciuolo, due ristoratori condannati. Il Veliero di Misilmeri naufraga, chiude il ristorante "da incubo" che Cannavacciuolo provò a salvare.

Come riportato da ilmessaggero.it: "Cucine da incubo", Cannavacciuolo in un ristorante ciociaro. Le prorietarie: «Volevamo lasciare, ma ci ha fatto ricredere» - Lo chef Cannavacciuolo in Ciociaria, domani sera la puntata di Cucine da incubo su Sky. Dopo aver fatto tappa in Germania, la nota “star” delle cucine e del piccolo schermo, ...

Ne dà notizia ciociariaoggi.it: "Cucine da Incubo" fa tappa in Ciociaria. Ecco dove - "Cucine Da Incubo", il programma televisivo condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo, fa tappa a Vallecorsa nello storico ristorante "Il Mulino". Il locale un tempo era conosciuto da tutti e faceva ...

Stando a quanto scrive repubblica.it: Antonino Cannavacciuolo, serve uno chef per combattere i brutti sogni - Non finirà mai la sottile suggestione che trapela alla fine di ogni puntata di Cucine da incubo (Sky Uno, la domenica sera, seconda puntata in arrivo). Ovvero quella relativa alla morale, spietata: se ...