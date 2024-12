Davidemaggio.it - Milly Carlucci sul fuori onda di Mariotto: “In questi giorni esamineremo l’audio”

Leggi su Davidemaggio.it

Il (non) caso Guillermoa Ballando con le Stelle non si è del tutto chiuso. Riammesso dopo la fuga in diretta, il giurato è finito nuovamente nell’occhio del ciclone, questa volta per iltrasmesso da Striscia la Notizia, in cui si sente sabato sera – poco prima di fare il suo ingresso in studio – lasciarsi andare ad un chiaro insulto: “Che figlia de ‘na mign*tta“.Sulla nuova grana è intervenutaa La Stampa:in realtà non è così chiaro (in realtà si sente benissimo, ndDM) e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. Incon calmaper capire meglio.Da qui a sabato, giorno della finale, il tormentone ‘ci sarà oppure no?’ è destinato a ripartire? Noi lo eviteremmo molto volentieri, ma la conduttrice, di fatto, non lo esclude: “Dovrebbe (esserci, ndDM)”, dice, anche perché – ma questo non c’entra con laone audio – Guillermo in“deve andare a Riad, perché è lo stilista della casa reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata”.