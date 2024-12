Quotidiano.net - Luigi Lo Cascio: "Un Bad Guy più intimo"

Leggi su Quotidiano.net

"Ho voglia di dirigere un altro film. Ci sono due o tre cose che stanno lì. Aspetto che una sbaragli la concorrenza". Nell’attesa di rivedereLodietro la macchina da presa, dopo il debutto nel 2012 con La città ideale, l’attore è ora su Prime Video con The Bad Guy 2, la serie di Stasi e Fontana in cui interpreta Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia. Ma, dopo un’ingiusta condanna per collusione mafiosa, decide di mettere in atto la sua vendetta assumendo l’identità del “bad guy“ Balduccio Remora.Lo, in che cosa si differenzia questo nuovo capitolo dal precedente? "Si toccano nodi molto intimi. Per quello che riguarda il mio personaggio è decisiva la spinta ad avvicinarsi alla verità di quelle che erano le relazioni che ha avuto e a cui ha dato valore.