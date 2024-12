Quotidiano.net - Le grandi manovre. Una nuova Margherita. Il sogno di Gentiloni

Roma, 17 dicembre 2024 – Il grande: rifare la. Il dibattito che in questi giorni sta animando l’agone politico (a sinistra) dopo l’endorsement – poi rivelatosi improvvido – di Romano Prodi a favore di Ernesto Maria Ruffini, ex capo dell’Agenzia delle Entrate, indicato dal fondatore dell’Ulivo come possibile federatore dell’area di centro, sembra andare proprio in questa direzione, ovvero il tentativo di ricostruire quel partito che fu il primo esperimento concreto e tangibile di “partito plurale”. Dove, cioè, convivevano sotto lo stesso simbolo culture politiche diverse accomunate da un progetto politico e di governo comune. Qualcosa che, a guardarla adesso, sembra anacronistico. Eppure. Da mesi quell’idea frulla nella testa di Matteo Renzi, Prodi ha dichiarato dall’inizio della scorsa estate la necessità di riunire un’area adesso parcellizzata in mille rivoli politici, anche a destra; Calenda mostra simpatia per il progetto, ma non vede via di costruzione; Beppe Sala da tempo è stato indicato come altro uomo ‘guida’ dell’idea.