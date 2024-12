Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 23 al 27 Dicembre 2024: Catalina Scopre La Verità Su Pelayo!

Ladal 23 al 27: dopo molto tempo,apprende lasui traffici di. Per la ragazza tutto cambia improvvisamente!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 16 al 20, al centro dell’attenzione ci saràche farà la sua grande scoperta su. Dopo tanti mesi, la ragazza apprenderà che il suo promesso sposo ha solo sfruttato il business delle marmellate per poter portare avanti il traffico di armi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?cerca in tutti i modi di tenerelontana da Cavendish, sapendo che l’uomo è pericoloso e che ha già minacciato di fare del male alla giovane.però vuole vederci chiaro e vuole capire cosa le stia nascondendo il fidanzato.