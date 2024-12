Calciomercato.it - Juventus, l’accoglienza della curva bianconera per Vlahovic | FOTO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

La Juve ospita il Cagliari nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia: lo striscione dei tifosi per il centravanti serboSi ricompone la frattura tra la tifoseriae Dusan Vlajovic dopo le polemiche post Venezia di sabato scorso.Lo striscione per– Calciomercato.itLae il centravanti serbo fanno subito pace, con lo striscione di sostegno dei tifosi‘Vecchia Signora’ mostrato questa sera fuori l’Allianz Stadium e il centro sportivoContinassa primasfida di Coppa Italia contro il Cagliari. “Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato., DV9 e ultras uniti fino alla fine!“, si legge nel messaggio degli ultrà bianconeri. Lo striscione fa riferimento ovviamente ai fatti di sabato sera, quandoaveva avuto un duro scontro verbale con un tifoso che lo aveva minacciato sotto laSud al termine del match contro il Venezia.