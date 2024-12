Quotidiano.net - Il video dell’esplosione che ha ucciso Igor Kirillov e il suo vice Petrenko

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 dicembre 2024 - Unche sta girando sul web mostra il momento dell'esplosione che hail comandante delle forze di difesa radionucleare, chimica e biologica russa,, e il suo. L'attentato è stato rivendicato dai servizi segreti militari ucraini (Sbu), che ritenevano il tenente generale russo "obiettivo legittimo" in quanto "criminale di guerra".usò armi chimiche in Ucrainaè stato accusato da Kiev di aver usato armi chimiche nelle battaglie contro le truppe ucraine. Anche Londra sanzionòlo scorso ottobre per "aver dispiegato barbare armi chimiche in Ucraina", e oggi il governo britannico si è limitato a dire che non avrebbe versato lacrime per la sua morte. Vendetta e omicidio strategico Una vendetta, ma anche un omicidio strategico per la guerra in un momento in cui il presidente russo Vladimir Putin parla continuamente di armi nucleari e esalta le vittorie dell'offensiva russa in Ucraina, in corso dal febbraio 2022.