Tvplay.it - Il Milan ha deciso, regalo incredibile per Fonseca: rinforzo dalla Serie A

Leggi su Tvplay.it

Ilha intenzione di regalare un nuovodurante il mercato invernale. Individuato il nome giusto: gioca già inA.La rosa assemblata in estate, risultati alla mano e come testimoniato dall’ottavo posto in campionato, non si è rivelata abbastanza competitiva. Ecco perché il, schieratosi in totoparte di Paulo, è pronto ad intervenire in maniera concreta durante la sessione invernale del mercato. A beneficiare di un, in particolare, sarà il reparto di centrocampo rimasto orfano dell’infortunato Ismael Bennacer.IlhaperA – TvPlay.it (LaPresse)L’idea della dirigenza è quella di prendere un elemento di qualità, abile sia in fase di recupero del pallone che nella costruzione della manovra.