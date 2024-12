Ilnapolista.it - I Mondiali del 2034 in Arabia Saudita saranno alcol-free. Fosse quello il problema…

ROMA – Lo “scoop” è del Guardian: aidelinsarà vietato bereici dentro gli stadi. E anche fuori, visto che, a differenza del Qatar e di molti altri paesi musulmani, la vendita diici resta proibita anche negli hotel di lusso. L’è vietato nel paese dal 1952, lo decise il re Ibn Saud. Da gennaio c’è un negozio a Riyadh che lo vende, ma solo a diplomatici non musulmani sotto rigidi controlli.Mancano ancora dieci anni, ma per il resto del mondo questa cosa di non poter bere alle partite rischia di diventare un problema più degli operai morti per costruire i fantascientifici stadi che l’ha progettato. Lo abbiamo già scritto: che palle i diritti umani.Fonti della Fifa, scrive il Guardian, affermano di aver imparato la lezione dalla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar, dove fu fatta pressione per accettare la vendita di birra negli stadi, ma la famiglia al potere Al-Thani ha opposto resistenza e abbandonato il piano due giorni prima dell’inizio del torneo.