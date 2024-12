Ilfattoquotidiano.it - Guido Meda: “Quasi morto in un incidente con la moto e che spavento il naufragio in barca. Vi racconto un episodio legato a Simoncelli”

“Per 10 centimetri non ho battuto il collo, altrimenti non sarei qui”. Lo storico telecronista dellaGPha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontato. Tra gli argomenti trattati, la voce che ha raccontato le gesta di Valentino Rossi e degli altri piloti italiani ha voluto soffermarsi su tre drammatici episodi vissuti: l’fatale) in, iline il ricordo di Marco.Nel 2003, mentre andava in redazione,è stato coinvolto in unoso: “Viale Forlanini, una signora con una Toyota fa inversione. Si ferma, penso ‘Mi ha visto’ e do gas. Ma una volta vicino, lei riparte. Per evitarla prendo lo spartitraffico con il guard rail, i cartelli, il marciapiede altissimo. La miasi spacca in due, una metà finisce in fiamme, l’altra su un taxi.