Gli infortuni a Kvara e Buongiorno confermano che Conte non piangeva, diceva la verità

In otto giorni Kvara e Buongiorno infortunati: li rivedremo entrambi nel 2025. Se per il georgiano l'alternativa è più che valida con Neres, su Buongiorno ci sono diverse ipotese per sopperire alla sua grave mancanza in difesa. Questo doppio infortunio spiega bene e con precisione le parole di Conte un mesetto fa: "l'Inter ha due squadre e mezzo". Il coach british-pugliese fu deriso per questa dichiarazione da chi oggi versa lacrime per l'emergenza in difesa.È chiaro che bisogna intervenire sul mercato e che Rafa Marin o Olivera come centrale sono scelte di pura emergenza: a gennaio servono un centrale e anche un laterale sinistro. La rosa adattata al solo campionato può diventare corta se in pochi giorni due perni si fanno male, anche solo giocando il campionato.