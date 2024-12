Bergamonews.it - Fondo obesità, Benigni: “Necessario per finanziare interventi di prevenzione e cura”

Bergamo. “Grazie a Forza Italia è stato istituito il “per ladell’”, con l’obiettivo difuturinormativi in materia di”. Lo scrive in una nota Stefano, vicesegretario nazionale di Forza Italia e capogruppo azzurro in commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati.“Il– spiega – istituito dall’unione di due emendamenti di Forza Italia, uno a mia prima firma e uno promosso dal capogruppo azzurro in commissione Bilancio, Roberto Pella, ha una dotazione di 1.2 milioni di euro per il 2025, 1.3 per il 2026 e 1.7 per il 2027. Quella contro l’e i disturbi del comportamento alimentare da sempre è una battaglia di Forza Italia: si tratta infatti di una patologia cronica che impatta negativamente sulla vita di migliaia di cittadini, tra cui molti giovanissimi, purtroppo spesso sottovalutata.