Thesocialpost.it - Foggia, incidente frontale sulla statale: morte due donne

Leggi su Thesocialpost.it

Tragiconelno, dove uno scontrotra due autoprovinciale 272, nel tratto tra San Marco in Lamis e San Severo, ha causato ladi due. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata, all’altezza del bivio per Apricena. L’impatto è stato violentissimo: una delle auto si è ribaltata. Una donna di 49 anni è morta sul colpo, mentre una seconda vittima, di 75 anni, è deceduta poco dopo essere arrivata al pronto soccorso di. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.Le duedecedute, insieme a una ragazza di 23 anni rimasta ferita, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda guidata dalla più giovane delle due vittime. L’auto si è scontrata frontalmente con una 500X condotta da un uomo di 36 anni, anche lui trasportato in ospedale.