Fiorella Mannoia sull’amore felice con Carlo Di Francesco | Nessuno invade la libertà dell’altro

Recentemente ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo,ha parlato della sua storia d’amore con il musicista e produttoreDi, iniziata quasi vent’anni fa e coronata, nel 2021, dal matrimonio.La cantante di Caffè nero bollente, che si è sempre spesa anche per parlare dei diritti femminili e di cultura dello stupro, ha rivolto al marito parole piene di stima e rispetto, parlando di lui come di un “uomo meraviglioso che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce. A volte gli uomini che stanno accanto a donne famose si sentono sminuiti.no. Lui vive la sua vita e ama il suo lavoro”. Vi raccomandiamo. "Uomini ribellatevi", l'invito dicontro la cultura dello stupro "Uomini, ribellatevi".