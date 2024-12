Ilgiorno.it - “Europa in versi e prosa”. Chance per nuovi autori

Il Festival internazionale di poesiain, in collaborazione con La Casa della Poesia di Como, ha pubblicato la decima edizione del bando per il Premio internazionale di poesia e narrativaine in. L’obiettivo è scoprire talenti non ancora conosciuti, e dare loro visibilità attraverso i canali social e sui sitiin.org e lacasadellapoesiadicomo.com. I vincitori assoluti delle sezioni di Poesia edita e narrativa edita verranno premiati con 500 euro. Inoltre, per tutte le sezioni che riguardano gli inediti, l’autore dell’opera vincitrice assoluta delle rispettive sezioni avrà la possibilità di pubblicare con una casa editrice indicata dalla stessa organizzazione. Il premio è articolato in quattro sezioni: Poesia inedita, Poesia edita, Narrativa inedita, Narrativa edita.