Thesocialpost.it - Crosetto: “Pronti a una missione di pace in Ucraina, ma servono truppe Onu”

Il ministro della Difesa Guidoha affrontato temi caldi in un’intervista al quotidiano Repubblica, a partire dalla situazione ine al ruolo dell’Italia in un possibile scenario di. “Leitaliane sono sempre messe a disposizione per preservare la. Se ci sarà la necessità di una forza multinazionale, ci saremo”, ha dichiarato, chiarendo che unadi “peacekeeping corposa” non sarà di natura europea, ma sotto l’egida delle Nazioni Unite: “Altrimenti non sarebbe accettata dalle parti”.Trump e la pressione sulle spese militariSul fronte Nato,anticipa un cambio di passo con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca: “Trump al vertice Nato del 2025 chiederà di arrivare almeno al 2,5% delle spese militari, e ce lo chiederà per ieri, non per domani”.