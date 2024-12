Lanazione.it - Contromano sull’autostrada A11, prelievi ed esami sul corpo della vittima

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 17 dicembre 2024 – Di certo c’è solo che è entrata in autostrada dalla parte dell’uscita del casello. La procura di Pistoia lavora per capire le cause che, all’alba di sabato scorso, hanno portato alla morte di Daniela Boldrini, 47 anni, madre di tre figli. Il sostituto Leonardo De Gaudio ha disposto l’esame esternosalma e il prelievo di campioni di materiale biologico ed ematici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti. Il, ieri pomeriggio, dovrebbe essere stato riconsegnato ai familiari. Daniela Boldrini, dopo essere entrata in autostrada al casello di Chiesina Uzzanese dalla parte dell’uscita, ha proceduto per 500-600 metri prima dell’impatto fatale con un altro veicolo che percorreva il giusto senso di marcia. Nello schianto è rimasta coinvolta una terza autovettura.