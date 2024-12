Oasport.it - Combinata nordica, fatti e cifre Coppa del Mondo maschile Ramsau 2024. Da sempre terreno di scontro Riiber – Geiger

Ladeldi-25 si appresta a vivere il proprio terzo weekend di competizioni. L’ultimo prima di una pausa di quasi un mese. Sappiamo quanto sia difficile trovare località disposte a organizzare tappe del massimo circuito, dunque non sorprende lo iato al quale stiamo per incappare.Ecco perchè bisogna tenersi stretta. L’impianto sarà anche vetusto e non più in linea con gli standard del XXI secolo inoltrato; il trampolino sarà anche minuscolo e privo di appeal. Cionondimeno, la località austriaca èpronta a ospitare ladel. Tanto di cappello a chi, con passione e sforzo, tiene viva la disciplina.Si gareggerà venerdì 20 e sabato 21 dicembre. Programma anticipato di un giorno rispetto alle abitudini, verosimilmente per favorire il rientro in vista di Natale.