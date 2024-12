Ilfoglio.it - Capire Luigi Mangione a partire da quest’atmosfera di aggressività perenne

Sì o no la nostra società sta diventando particolarmente feroce, una società voglio dire che predica la tolleranza e il contatto tra i diversi, ma dove ci metto niente a fartela pagare cara se tu mi contraddici quanto a opinioni politiche o fai qualcosa che rischia di danneggiarmi? In una strada centrale di New York, pochi giorni fa, trovavate un cadavere crivellato di colpi steso per terra, quello di Brian Thompson, un alto dirigente di una società assicurativa di polizze sanitarie. Che quelle società non ci vadano di mano leggera nel pagare il meno possibile (o talvolta addirittura non pagare affatto) i loro assicurati è risaputo. Tanto che negli Stati Uniti il ventiseienne, un italoamericano di agiata famiglia borghese con un cursus di studi particolarmente eccellente, è accusato di avere aspettato per strada Thompson alle prime ore dell’alba, di avergli puntato contro la sua pistola e di avere sparato tre colpi alle spalle.