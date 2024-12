Basket Eurolega 2024 25 | troppo Panathinaikos per Milano si fermano a sei le vittorie consecutive dell’Olimpia

Leggi su Sportface.it

per l’Olimpia. Eloquente il risultato finale della sfida valida per la sedicesima giornata dell’/2025 di, con la formazione greca che domina e strapazza i biancorossi: finisce 103-74. Si ferma così a sei la striscia di successi consecutivi nella massima competizione europea della formazione guidata da coach Ettore Messina, che dopo la grande vittoria sul campo del Barcellona deve inchinarsi di fronte ad un Pana oggi in serata di grazia e decisamente superiore.Gara vinta dalnel segno di Kendrick Nunn, autentico mattatore di serata con 39 punti con otto triple a bersaglio (di cui sette nella prima frazione); in doppia cifra per i verdi anche Jerian Grant con 12 punti e 8 assist, mentre sia un passo Sloukas, Yurtseven, Mitoglou e Lessort.