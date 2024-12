«Assad ci ha lasciato morire di fame ma il futuro resta incerto». Lo spettro della povertà infinita sui civili siriani - Il reportage

Leggi su Open.online

Da Damasco – Che Bashar Al-sia andato via portandosi dietro parte dell’oro evaluta estera custoditi nella banca centrale siriana o no, poco cambia: ierano eno poveri e la situazione peggiora di giorno in giorno: il tasso di, sottolineano diversi report, colpisce quasi il 90% dei. Per le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il World Food Programme la quasi totalitàpopolazione non riesce a soddisfare i bisogni primari. Per l’International Rescue Committee il 90% deiè sotto la sogliae «a causa del conflitto e delle sanzioni le famiglie non potrebbero sopravvivere senza aiuto umanitario».«Ci hadi», spiega Lama Bannoura, cooperatrice di 53 anni, cristiana e – pur molto critica nei confronti– molto incerta sulda quando, su una macchina nel quartiere cristiano di Damasco, è apparsa la scritta: «Vi incontreremo presto cristiani».