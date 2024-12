Ilgiorno.it - Arpa, in Lombardia nel 2024 smog nel limite medio annuale. Ecco dove l’aria è più cattiva

Milano, 17 dicembre– Nel, più esattamente fino al 15 dicembre, a due settimane dalla fine dell'anno, inla qualità dell'aria ha mostrato il consolidamento di un "trend di miglioramento", secondo i dati di. Per quanto riguarda le polveri sottili, come già negli ultimi anni, sarà rispettato ovunque ilper il Pm10, ossia una media di 40 microgrammi per metrocubo, così come, se la tendenza dei dati registrati fino al 15 dicembresi confermerà a fine anno, quello per il Pm2.5, particolato più sottile e pericoloso, per il secondo anno consecutivo in tutte le stazioni lombarde. Più sforamenti a Milano, Brescia, Cremona Se invece si analizzano i superamenti giornalieri deldei 50 microgrammi di Pm10, in testa alla classifica è Milano con 57 giorni seguita da Brescia con 52, Cremona con 50.