Cityrumors.it - Apple e Samsung, guerra alle truffe telefoniche | Quali numeri possono svuotarti il conto corrente

Leggi su Cityrumors.it

dichiaranosono ida evitare per non incorrere in raggiri di ordine bancario.dicono basta. Le grandi imprese elettrotecniche provano a dare il buon esempio cercando di arginare le. Si chiamano in diversi modi, ma la sostanza resta la stessa: telefonate improvvisespesso seguono raggiri parzialmente irreparabili. Basta una risposta di troppo per accedere aldell’utente e prosciugarlo.sono itruffa (cityrumors.it)Come gli hacker, ma più subdoli. Sono i truffatori dell’età moderna, coloro che sanno bene quanto uno smartphone – in mano a persone poco esperte – possa diventare una porta d’ingresso nel privato con successivo accesso a dati sensibili. Nell’ultimo anno sono triplicate le denunce in tal senso, solo in Italia persistono centinaia di migliaia di segnalazioni.