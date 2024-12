Quotidiano.net - Almanacco del giorno: cosa accadde il 17 dicembre

il 17In questa sezione, ci concentreremo su tre eventi storici significativi accaduti il 17. In primo luogo, nel 1903, i fratelli Wright compirono il primo volo a motore controllato della storia a Kitty Hawk, Carolina del Nord. Questo evento segnò l'inizio dell'era dell'aviazione. In secondo luogo, nel 1969, la Camera dei deputati italiana approvò la legge sul divorzio, un'importante svolta sociale per il paese. Infine, il 171989, I Simpson fecero il loro debutto ufficiale in televisione, diventando una delle serie animate più longeve e influenti di sempre. Chi è nato il 17Il 17è la data di nascita di diversi personaggi illustri. Uno di questi è Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio nel 1936 a Buenos Aires, Argentina. È il 266º papa della Chiesa cattolica e il primo proveniente dal continente americano.