Ai prof di Legge 200 toghe cucite da sarte formatesi in carcere E ora impiegate in un’azienda sociale di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Duecento, realizzate dalleformate all’interno deldi Pozzuoli, sono state consegnate oggi ai docenti di Giurisprudenza dell’Università Federico II di. Leche hanno cucito le, in cotone pesante 100% e conili in raso blu, si sono formate inpoi sono state assunte dalla SartoriaPalingen, fondata da Marco Maria Mazio e Massimo Telese, il cui obiettivo è dare una seconda possibilità a detenuti ed ex detenuti, in particolar modo donne, attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative grazie a formazione ed impiegoessionale. All’incontro per la consegna dellesono intervenuti Sandro Staiano, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Giulia Russo, direttrice della casa circondariale “Pasquale Mandato” di Secondigliano, Marco Maria Mazio, ceo di Palingen, Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania e Amalia Giacchetta, una delle