11 nominations agli Emmy per One Piece!

Onedi Netflix è uscito nel 2023 e ha battuto diversi record prima di diventare la serie live-action più popolare di sempre, ed è stato anche lo spettacolo più visto su Netflix in quell’anno. La serie è basata sul manga popolare mondiale di Eiichiro Oda, One. Le avventure di Rufy continueranno nella stagione 2 di OPLA, la cui uscita è prevista per la fine del 2025. Tuttavia, mentre i fan aspettano una nuova stagione, l’account ufficiale di Oneha annunciato che la serie è stata nominata per il terzo Children and FamilyAwards in 11 sorprendenti categorie. È un’estensione degliAwards, il premio più prestigioso della televisione, focalizzato esclusivamente sui programmi per bambini e famiglie. La National Academy of Television Arts & Sciences consegna i premi.